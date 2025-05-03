Хроники Тамбовской области можно прочесть в мобильном приложении «Хорошие новости»

К 80-й годовщине Великой Победы мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустили специальный проект — газету «Страна, которая живет».
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