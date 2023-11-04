Ученые-генетики выявили четыре типа биологического старения

Не все органы и части тела человека стареют с одинаковой скоростью.Ученые из медицинской школы в Стенфордском университете (США) выявили четыре типа биологического старения - метаболическое, иммунное, гепатическое и нефротическое.
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