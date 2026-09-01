Новая роскошь - это хорошо себя чувствовать: 5 модных трекеров здоровья

Что, если главный luxury-аксессуар сегодня — не часы, не браслет и даже не украшение, а устройство, которое знает сколько вы спали, как восстановились после бурной вечеринки и стоит ли сегодня идти на интенсивную тренировку? Antenna Daily собрала пять устройств, которые превращают заботу о здоровье в красивую ежедневную привычку.
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