Канада рассматривает ряд торговых ограничений против США — WT

Канадская провинция Онтарио рассматривает запрет на импорт американского алкоголя и экспорт в США металлов, необходимых для производства батарей для электромобилей, пишет издание Washington Times со ссылкой на анонимный источник в правительстве Онтарио.
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