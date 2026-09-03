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Мать-одиночка, воспитывающая дочерей, выиграла ради них забег босиком

Мать-одиночка, воспитывающая дочерей, выиграла ради них забег босиком

В Индии 47-летняя жительница штата Махараштра Рамабай Ранвир выиграла трехкилометровый забег, выйдя на дистанцию в шлепанцах, которые затем сняла .

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