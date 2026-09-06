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Станут ли хуситы нам такими же братьями, как иранцам?

Станут ли хуситы нам такими же братьями, как иранцам?

Контроль Аденского залива и Красного моря со стороны военизированной группировки шиитов-зейдитов Йемена в последние недели усилился.

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