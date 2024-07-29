Дать и списать: Минфин вдвое снизил план на 2024-й по возврату долгов регионов

В этом году регионы должны вернуть в федеральную казну почти 34 млрд рублей по госкредитам — вдвое меньше, чем изначально предусматривал финансовый план, следует из заключения Счетной палаты на обновленный бюджет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии