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Дать и списать: Минфин вдвое снизил план на 2024-й по возврату долгов регионов

Дать и списать: Минфин вдвое снизил план на 2024-й по возврату долгов регионов

В этом году регионы должны вернуть в федеральную казну почти 34 млрд рублей по госкредитам — вдвое меньше, чем изначально предусматривал финансовый план, следует из заключения Счетной палаты на обновленный бюджет.

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