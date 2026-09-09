За 3 часа через океан: почему Конкорд мертв, но пассажирский сверхзвук возвращается

Айтишо Сегодня прямой рейс из Парижа в Нью-Йорк занимает около 7–8 часов. Мы привыкли к этому и считаем нормой.
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