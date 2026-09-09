ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
ГлавнаяБлогФотопутешествиеИСТОРИЯНЛО, космосАномальные зоныЖ З ЛЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

23 895 подписчиков

За 3 часа через океан: почему Конкорд мертв, но пассажирский сверхзвук возвращается

За 3 часа через океан: почему Конкорд мертв, но пассажирский сверхзвук возвращается

Айтишо   Сегодня прямой рейс из Парижа в Нью-Йорк занимает около 7–8 часов. Мы привыкли к этому и считаем нормой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым