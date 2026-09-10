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Специалист по безопасности Ярин объяснил выходы медведей в города ростом популяции

Специалист по безопасности Ярин объяснил выходы медведей в города ростом популяции

Медведи стали чаще выходить к людям из-за роста численности и доступной еды на мусорных площадках. Об этом рассказал специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин, сообщает «Абзац» .

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