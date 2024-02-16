ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

17 подписчиков

Свежие комментарии

Государственный Камерный хор РТ примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия»

Государственный Камерный хор РТ примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия»

Под руководством народной артистки Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой Государственный Камерный хор Татарстана примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», где эксперты выберут лучший вокальный коллектив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх