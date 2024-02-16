Государственный Камерный хор РТ примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия»

Под руководством народной артистки Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой Государственный Камерный хор Татарстана примет участие в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», где эксперты выберут лучший вокальный коллектив.
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