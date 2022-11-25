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Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в СВАО

Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в СВАО

Стройка будет вестись на территории площадью 17,84 га в районе Марьина Роща Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщает о том, что градоначальником одобрен проект планировки жилого квартала в Северо-восточном административном округе столицы.

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