Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о своей отставке. Новость дополняется. 📢 Самое важное в одном месте — «Газета.
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