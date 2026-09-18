В Симферополе сообщили об очередях на некоторых избирательных участках

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Очереди образовались на некоторых избирательных участках в Симферополе Республики Крым с началом голосования, выборы проходят без нарушений.
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