В Госдуме предложили принять закон о русском народе

Александр Симаков

Этот депутат понимает, что говорит и что творит? Нация в России одна, народов много! Нация в России сегодня - это все народы России. Причём тут "принижение значения национальных языков"? Он собирается принизить все остальные народы России! И что он собирается прописать в своём законе? Приказываю считать чеченцев, татар, башкир и пр. - русскими?! Опять же, заявляя то, что "НАЦИЙ В России много", он открывает лазейку для "права наций на самоопределение", и кто-нибудь попытается этой лазейкой воспользоваться по примеру Косова . В Конституцию России была внесена статья о русском народе, как о государствообразующем. (Не о том, чтобы считать все народы Русскими!). Но тем не менее против этой поправки выступили муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, совет Всемирного форума татарской молодежи, Всетатарский общественный центр. депутаты «Единой России» Рамиль Тухватуллин и Ркаил Зайдуллин. Согласятся ли они, чтобы по предложению Хамзаева их законодательно обязали считаться русскими? P.S. Послушаешь иного депутата Думы и думаешь - он идиот или провокатор?