МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе.
В Госдуме предложили принять закон о русском народе
Комментарии
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Александр Симаков
Этот депутат понимает, что говорит и что творит? Нация в России одна, народов много! Нация в России сегодня - это все народы России. Причём тут "принижение значения национальных языков"? Он собирается принизить все остальные народы России! И что он собирается прописать в своём законе? Приказываю считать чеченцев, татар, башкир и пр. - русскими?! Опять же, заявляя то, что "НАЦИЙ В России много", он открывает лазейку для "права наций на самоопределение", и кто-нибудь попытается этой лазейкой воспользоваться по примеру Косова . В Конституцию России была внесена статья о русском народе, как о государствообразующем. (Не о том, чтобы считать все народы Русскими!). Но тем не менее против этой поправки выступили муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, совет Всемирного форума татарской молодежи, Всетатарский общественный центр. депутаты «Единой России» Рамиль Тухватуллин и Ркаил Зайдуллин. Согласятся ли они, чтобы по предложению Хамзаева их законодательно обязали считаться русскими? P.S. Послушаешь иного депутата Думы и думаешь - он идиот или провокатор?
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1 д.
Мила Тверская
Помните, в наших старых, советских паспортах была строка: национальность? У меня там было написано: русская, а у других наций- своя национальность. Не представляю: как теперь всехстанут называть русскими, языки разные, обычаи, традиции да и всё - разное! Этот депутат хочет называться "русским", а зачем всю свою нацию тянуть, скорее всего они то будут против!
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17 час.
Александр Симаков
Даже употребление этим депутатом понятие "нация" в отношении многочисленных народов России вызывает смех. Никого не хочу обидеть или унизить, но, например, якутская нация, мордовская нация или дагестанская нация звучит не только смешно, но и абсурдно! К тому же, если брать в отдельности, например, дагестанскую "нацию", то в Дагестане проживает более 30 коренных национальностей, а следовательно можно дробить и дальше - на даргинскую нацию, аварскую нацию или даргинскую? И все эти народы депутат предлагает одним махом назначить русскими?
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9 час.
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