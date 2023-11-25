Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Госдуме предложили принять закон о русском народе

В Госдуме предложили принять закон о русском народе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе.

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Комментарии
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Александр Симаков
Этот депутат понимает, что говорит и что творит? Нация в России одна, народов много!  Нация в России сегодня - это все народы России.  Причём тут &quot;принижение значения национальных языков&quot;? Он собирается принизить все остальные народы России!  И что он собирается прописать в своём законе?  Приказываю считать чеченцев, татар, башкир и пр. - русскими?! Опять же,  заявляя то, что &quot;НАЦИЙ В России много&quot;, он открывает лазейку для &quot;права наций на самоопределение&quot;, и кто-нибудь попытается этой лазейкой воспользоваться по примеру Косова . В Конституцию России была внесена статья о русском народе, как о государствообразующем. (Не о том, чтобы считать все народы Русскими!). Но тем не менее против этой поправки выступили  муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, совет Всемирного форума татарской молодежи,  Всетатарский общественный центр. депутаты «Единой России» Рамиль Тухватуллин и Ркаил Зайдуллин. Согласятся ли они, чтобы по предложению Хамзаева их законодательно обязали считаться русскими?  P.S. Послушаешь иного депутата Думы и думаешь - он идиот или провокатор?
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1 д.
Мила Тверская
Помните, в наших старых, советских паспортах была строка: национальность? У меня там было написано: русская, а у других наций- своя национальность. Не представляю: как теперь всехстанут называть русскими, языки разные, обычаи, традиции да и всё - разное! Этот депутат хочет называться &quot;русским&quot;, а зачем всю свою нацию тянуть, скорее всего они то будут против!
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17 час.
Александр Симаков
Даже употребление этим депутатом понятие &quot;нация&quot; в отношении многочисленных народов России вызывает смех. Никого не хочу обидеть или унизить, но, например, якутская нация, мордовская нация  или дагестанская нация звучит не только смешно, но и абсурдно! К тому же, если брать в отдельности, например,  дагестанскую &quot;нацию&quot;, то в Дагестане проживает более 30 коренных национальностей, а следовательно можно дробить и дальше - на даргинскую нацию, аварскую нацию или даргинскую?  И все эти народы депутат предлагает одним махом назначить русскими?
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9 час.

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