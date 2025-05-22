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5 автомобилей, кузов которых не ржавеет минимум 15 лет

5 автомобилей, кузов которых не ржавеет минимум 15 лет

Можно ли отыскать автомобиль с никогда не ржавеющим кузовом? Можно, если сделать последний из дерева или стеклопластика или если покрыть железо толстым слоем олова… Тогда кузов скорее всего не заржавеет никогда.

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