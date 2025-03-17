Катя IOWA: «Во время беременности я проводила эксперименты с питанием»

Певица рассказала о том, с чего нужно начинать свой день. Катя IOWA телеканал «Россия» Певица и член жюри шоу «Один в один!» на канале «Россия» рассказала о том, с чего нужно начинать свой день, почему в ее рационе всегда есть конопляное молоко и каким видом спорта она поддерживает форму.