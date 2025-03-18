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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о травме форварда «Локомотива» Никулина: «Скорее всего, он выбыл до конца сезона. К сожалению, но это жизнь» 

– Есть ли надежда, что еще увидим Степана Никулина? – Скорее всего, он выбыл до конца сезона. К сожалению, но это жизнь, – сказал главный тренер ярославского клуба Игорь Никитин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1).

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