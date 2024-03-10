"Оторву вторую ногу": Задержан грозивший воину ZOV хам. Биография расставила все точки над i

В Уссурийске задержан угрожавший покалечить воина ZOV. Биография хама говорит сама за себя.По данным Следственного комитета России, дерзкий хам - 30-летний безработный мужчина, который более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нарушения при трудоустройстве мигрантов.