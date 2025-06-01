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  • lakmus
    Согласен, что не таможенник. Но! А каким образом дроны выбирались из закрытой фуры? Да и про таможенников - скорее вс...Водитель выпускаю...
  • Николай Болтачев
    Хохлятский лепетВодитель выпускаю...
  • Астон Мартин
    верните генерала Попова в строй ...он наведет порядок ...В Госдуме сделали...

На Западе обратили внимание на тревожные пророчества о войне в 2025 году

На Западе обратили внимание на тревожные пророчества о войне в 2025 году

Западный таблоид Daily Mail обратил внимание на тревожные пророчества о войне, которая начнется в Европе в 2025 году.

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