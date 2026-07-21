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Журнал «Профиль»

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Банки и МФО обязали уведомлять граждан при оформлении кредита

Банки и МФО обязали уведомлять граждан при оформлении кредита

Государственная Дума 21 июля 2026 года приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий внедрение механизма информирования заемщика при заключении им договора потребительского кредита или займа.

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