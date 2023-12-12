В News.ru рассказали о дружбе Деревянко с Зеленским

Павел Деревянко активно снимается в России, на его счету более 100 ролей. С 2007 года он работает в Московском театре имени Моссовета, сейчас играет в постановке «Дядя Ваня» и проводит вечера «Идеальная пара», читая рассказы известных писателей.
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