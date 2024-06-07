Бразилия впервые выдала России объявленного в международный розыск

Бразильские власти выдали России Дениса Асфандьярова, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном неисполнении обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере.
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