Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чиновники заставили уволиться учителя: тот рассказал о нищенских зарплатах

Чиновники заставили уволиться учителя: тот рассказал о нищенских зарплатах

Одной из тяжелейших проблем отечественного образования является система управления этой сферой.

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