Вы не сообразительнее ребенка, если не отгадаете 7/7 детских загадок - ТЕСТ

Жизнь ежедневно подбрасывает взрослым задачки, которые нужно решать быстро и эффективно. А сможете ли вы с таким же успехом решить загадки для детей? ИА UssurMedia предлагает проверить это при помощи теста.
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