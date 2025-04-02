Склонны к расточительству: рожденным в какие даты нужно быть аккуратнее с финансами Алёна ЮрьеваФинансовое благополучие зависит не только от уровня доходов и навыков управления бюджетом, но и от индивидуальных особенностей личности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии