Бизнес резко нарастил спрос на валюту

Спрос компаний на иностранную валюту в сентябре достиг максимального уровня с декабря 2025 года. Нефинансовые организации увеличили чистые покупки на 37,7% по сравнению с августом, до 1,5 трлн рублей, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.