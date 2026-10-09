Бизнес резко нарастил спрос на валюту

Спрос компаний на иностранную валюту в сентябре достиг максимального уровня с декабря 2025 года. Нефинансовые организации увеличили чистые покупки на 37,7% по сравнению с августом, до 1,5 трлн рублей, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.
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