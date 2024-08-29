energyfm
MainNRJ News
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

energyfm

21 подписчик

Свежие комментарии

На Солнце появилось пятно в виде сердца

На Солнце появилось пятно в виде сердца

На Солнце появилось пятно, которое по форме напоминает сердце. Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, рассказал, что такое «солнечное сердце» – это редкое и кратковременное явление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх