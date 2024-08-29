На Солнце появилось пятно в виде сердца

На Солнце появилось пятно, которое по форме напоминает сердце. Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, рассказал, что такое «солнечное сердце» – это редкое и кратковременное явление.
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