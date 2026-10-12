Чемпионат мира по плаванию в России: Москва и Петербург в фаворитах у World Aquatics!

Водные виды спорта в России могут получить новый импульс! Президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам, который уже снял все ограничения для российских спортсменов, теперь готов вернуть в страну и сами международные турниры.
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