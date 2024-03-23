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США призвали киевский режим прекратить удары по российским НПЗ

США призвали киевский режим прекратить удары по российским НПЗ

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты призвали киевский режим прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с обсуждениями.

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