ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты призвали киевский режим прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с обсуждениями.