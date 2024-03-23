ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты призвали киевский режим прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, по словам трех человек, знакомых с обсуждениями.
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