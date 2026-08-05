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На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начали собирать внутреннюю защитную оболочку реактора

На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начали собирать внутреннюю защитную оболочку реактора

Её планируют завершить в 2029 годуПресс-служба Росатома сообщила, что на энергоблоке №4 Ленинградской АЭС-2 стартовало возведение важной части пассивной системы безопасности – внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора.

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