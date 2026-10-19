“Three days after responding to reports that he’d discussed replacing the White House chief of staff by telling reporters there was ‘zero chance’ of that, President Donald Trump tasked Susie Wiles with leading a new initiative,” the Washington Sun reports.
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