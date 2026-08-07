Словакия зафиксировала 160 нелегальных мигрантов из Украины в 2026

С начала года более 100 мужчин из Украины незаконно пересекли границу со Словакией. МВД Словакии сообщает о 243 нелегалах в 2026 году, среди которых большинство составляют мужчины призывного возраста, пытающиеся избежать мобилизации в ВСУ.