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Царьград

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Словакия зафиксировала 160 нелегальных мигрантов из Украины в 2026

Словакия зафиксировала 160 нелегальных мигрантов из Украины в 2026

С начала года более 100 мужчин из Украины незаконно пересекли границу со Словакией. МВД Словакии сообщает о 243 нелегалах в 2026 году, среди которых большинство составляют мужчины призывного возраста, пытающиеся избежать мобилизации в ВСУ.

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