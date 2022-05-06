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В финале Лиги конференций сыграют два футболиста, принадлежащие «Спартаку»

В финале Лиги конференций сыграют два футболиста, принадлежащие «Спартаку»

В финале Лиги конференций сезона-2021/22, где сойдутся«Рома» и «Фейеноорд», сыграют два футболиста, права на которых принадлежат московскому «Спартаку».

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