В финале Лиги конференций сыграют два футболиста, принадлежащие «Спартаку»

В финале Лиги конференций сезона-2021/22, где сойдутся«Рома» и «Фейеноорд», сыграют два футболиста, права на которых принадлежат московскому «Спартаку».
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