С 9 января 2026 года штрафы за перевозку детей без автокресел удвоены: водители — 5 тыс. рублей, должностные лица — 50 тыс.
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