США к 2050 году намерены сменить традиционные источники получения энергии на энергию солнца

Амбициозные планы по отказу от газа, нефти и мирного атома для получения электроэнергии озвучила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм.
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