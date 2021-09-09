США к 2050 году намерены сменить традиционные источники получения энергии на энергию солнца

США к 2050 году намерены сменить традиционные источники получения энергии на энергию солнца

Амбициозные планы по отказу от газа, нефти и мирного атома для получения электроэнергии озвучила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх