Мосбиржа собирается внедрить сервис для борьбы с «несправедливыми IPO»

Мосбиржа разработает новый механизм распределения акций на IPO Новый механизм аллокации на IPO позволит формировать разные сценарии распределения акций, рассказал РБК глава фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин.
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