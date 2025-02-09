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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Это реально»: Трюдо всерьез опасается возможности аннексии Канады со стороны США

Джастин Трюдо не считает шуткой слова Дональда Трампа о том, что Канада должна войти в состав США. Как сообщает The New York Times, Трюдо впервые развернуто прокомментировал слова Трампа, выступая перед представителями бизнеса на мероприятии в Торонто.

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