«Это реально»: Трюдо всерьез опасается возможности аннексии Канады со стороны США

Джастин Трюдо не считает шуткой слова Дональда Трампа о том, что Канада должна войти в состав США. Как сообщает The New York Times, Трюдо впервые развернуто прокомментировал слова Трампа, выступая перед представителями бизнеса на мероприятии в Торонто.