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Всё о женщинах

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Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Знаете, что объединяет всех одиноких «специалистов по отношениям» и «мужских психологов», которых сейчас развелось в разы больше, чем женских? Они все, как заведенные, твердят про безусловное лидерство мужчины в семье.

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