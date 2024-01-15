Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Знаете, что объединяет всех одиноких «специалистов по отношениям» и «мужских психологов», которых сейчас развелось в разы больше, чем женских? Они все, как заведенные, твердят про безусловное лидерство мужчины в семье.
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