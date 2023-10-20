Член ПК Политбюро ЦК КПК встретился с президентом Монголии

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си в четверг провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который прибыл в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".