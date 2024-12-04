ООН: Рекордные засухи на планете – реальность, требующая радикальных мер

Рекордные засухи на нашей планете вот-вот станут «новой нормой», которая заставит мировых лидеров «радикально переосмыслить» способы борьбы с ними, предупредила ООН в понедельник, опубликовав мировой атлас этого бедствия в первый день глобального саммита против опустынивания.
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