ООН: Рекордные засухи на планете – реальность, требующая радикальных мер

Рекордные засухи на нашей планете вот-вот станут «новой нормой», которая заставит мировых лидеров «радикально переосмыслить» способы борьбы с ними, предупредила ООН в понедельник, опубликовав мировой атлас этого бедствия в первый день глобального саммита против опустынивания.