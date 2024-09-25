Фракция ХДС/ХСС потребовала отставки Бербок и Хабека

Фракция ХДС/ХСС потребовала отставки министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека, после того как свой пост покинуло руководство партии «Зеленые», 25 сентября заявил парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в интервью газете Rheinische Post.
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