Фракция ХДС/ХСС потребовала отставки Бербок и Хабека

Фракция ХДС/ХСС потребовала отставки министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека, после того как свой пост покинуло руководство партии «Зеленые», 25 сентября заявил парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в интервью газете Rheinische Post.