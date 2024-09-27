Следователи озвучили приоритетную версию смерти детей под Красноярском

Она связана с отравлением неустановленным средством против насекомых Следственный комитет рассматривает как приоритетную версию, что гибель детей в поселке Красная Сопка под Красноярском связана с отравлением неустановленным средством против насекомых.
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