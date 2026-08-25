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РИА Новый день

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В Копейске изъято больше 13 тонн нелегального пива

В Копейске изъято больше 13 тонн нелегального пива

более 13 тонн нелегального пива нашли полицейские в Копейске. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полиции по Челябинской области, в ходе проверки производственных помещений одного из городских предприятий была выявлена немаркированная пивная продукция.

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