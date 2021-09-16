Американские законодатели толкают Байдена на войну с Германией

Как сообщают американские СМИ, 14 сентября группа конгрессменов во главе с республиканцем из Техаса Майклом Макколом и демократкой из Огайо Марси Каптур внесли на рассмотрение поправку, которая предписывает президенту США Джо Байдену ввести санкции в отношении любой организации, ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» Поправка также предусматривает новые санкции в отношении иностранных юридических и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».