Steak Lovers
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Steak Lovers

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Вместо котлет закладываем фарш в форму для кексов и отправляем в духовку

Вместо котлет закладываем фарш в форму для кексов и отправляем в духовку

Картофельное пюре — это не просто привычный гарнир к мясу или рыбе. Благодаря своей мягкой текстуре и нейтральному вкусу, оно может стать основой для множества оригинальных и удивительных блюд! Попробуйте добавить к пюре различные ингредиенты, создать необычные сочетания и формы — и оно превратится в эффектное угощение, которое украсит любой стол.

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