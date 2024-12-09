Вместо котлет закладываем фарш в форму для кексов и отправляем в духовку

Картофельное пюре — это не просто привычный гарнир к мясу или рыбе. Благодаря своей мягкой текстуре и нейтральному вкусу, оно может стать основой для множества оригинальных и удивительных блюд! Попробуйте добавить к пюре различные ингредиенты, создать необычные сочетания и формы — и оно превратится в эффектное угощение, которое украсит любой стол.