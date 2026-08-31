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Нижегородская правда

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Доброволец СВО объяснил решение отправиться на службу

Доброволец СВО объяснил решение отправиться на службу

Очередная группа добровольцев из разных регионов России заключила контракты в нижегородском пункте отбора на военную службу и отправилась на подготовку в учебный центр Минобороны России.

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