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Shein IPO in Hong Kong values Chinese fast-fashion giant at $26.2B

Shein IPO in Hong Kong values Chinese fast-fashion giant at $26.2B

Shares in Shein plunged by as much as 10% as trading got underway in its debut on Hong Kong stock exchange but later recovered to end the day flat.

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