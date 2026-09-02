Для бурятского ансамбля «Степные напевы» построят собственный этнокультурный центр

На заседании Штаба при Правительстве Иркутской области по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в регионе одобрено строительство «Этнокультурного центра в поселке Усть-Ордынский» для Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».