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Культуромания

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Для бурятского ансамбля «Степные напевы» построят собственный этнокультурный центр

Для бурятского ансамбля «Степные напевы» построят собственный этнокультурный центр

На заседании Штаба при Правительстве Иркутской области по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в регионе одобрено строительство «Этнокультурного центра в поселке Усть-Ордынский» для Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».

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