Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану

Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану

ВС Индии начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре в Пакистане © AP Photo / Aijaz Rahi Истребители ВВС Индии.

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