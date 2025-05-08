Политолог Марков объяснил слова Вэнса о чрезмерных условиях России на переговорах Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные условия на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
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